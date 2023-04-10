Трубицын Игнат Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Игнат Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Трубицын Алексей Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Трубицын Федор Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Михайла Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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