Некрасов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Некрасова Галина Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Пипия Зоя Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Зинаида Алексеевна

Смерть
1956
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