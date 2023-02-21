Некрасов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Некрасова Галина Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Пипия Зоя Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956