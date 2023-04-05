Честкова (Антипова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честкова (Антипова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Антипов Степан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Крюкова Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Честков Владимир

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Честков Лев

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Честков Роман

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
31.01.1934

Дочь: Честкова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Честков Георгий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Честков Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честков Георгий

Смерть
1981
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