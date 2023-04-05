Честкова (Антипова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Антипов Степан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
03.02.1923
Дочь: Крюкова Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Честков Владимир
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Честков Лев
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Честков Роман
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
31.01.1934
Дочь: Честкова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Честков Георгий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Честков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Честков Георгий
Смерть
1981