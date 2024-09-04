Красилов Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Красилова Феодосия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Красилова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1903 ст.
Сын: Красилов Александр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
19.11.1903 (в документах воинской части 19.11.1905). По новому стилю 02.12.1903 (02.12.1905)