Красилов Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасилов Никифор Петрович

Красилов Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Красилова Феодосия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Красилова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1903 ст.

Сын: Красилов Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

19.11.1903 (в документах воинской части 19.11.1905). По новому стилю 02.12.1903 (02.12.1905)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.