Елисеева Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Елисеев Максим Никитич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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