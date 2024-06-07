Авдотья\\Евдокия Прохорова (Прохоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 или 1801
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Сын: Федор Абрамов (Абрамович)
Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1830
Дочь: Наталья Абрамова
Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)
Рождение ребёнка
25.07.1832
Сын: Давыд Абрамов (Абрамович)
Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)
Смерть
До 1858