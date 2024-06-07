Авдотья\\Евдокия Прохорова (Прохоровна) 1799 или 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья\\Евдокия Прохорова (Прохоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 или 1801

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)

Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1821 или 1822

Сын: Федор Абрамов (Абрамович)

Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1830

Дочь: Наталья Абрамова

Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)

Рождение ребёнка
25.07.1832

Сын: Давыд Абрамов (Абрамович)

Отец ребёнка: Аврамий (Абрам) Фомин (Фомич)

Смерть
До 1858

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