Самсоненко Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсоненко Владимир Васильевич

Мать: Самсоненко Полина Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1987
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