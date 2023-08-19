Терехова-Кравцова Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Владислав Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Юрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова-Борченко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Кравцов Александр
Смерть
1976