Терехова-Кравцова Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова-Кравцова Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Владислав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова-Борченко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Кравцов Александр

Смерть
1976
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