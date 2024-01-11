Горынина (Беспалова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынина (Беспалова) Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1959

Отец: Горынин Валентин Михайлович

Мать: Неизвестно Анна Неизвестно

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