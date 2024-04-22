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Морозов Дмитрий Петрович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1883

Отец: Морозов Пётр Иосифович

Мать: Морозова Федосья Евменовна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Дочь: Руфина Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Сын: Морозов Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1926

Сын: Морозов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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