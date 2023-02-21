Фатихова Фаниса Мирзахановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатихова Фаниса Мирзахановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Фатихов Карим Мерхатович

Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович

Рождение ребёнка
04.07.1962

Дочь: Зялилова Хлуна Мирхатовна

Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович

Рождение ребёнка
18.04.1967

Дочь: Давлетгараева Муршида Мирхатовна

Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович

Смерть
Неизвестно
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