Фатихова Фаниса Мирзахановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1961
Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович
Рождение ребёнка
04.07.1962
Дочь: Зялилова Хлуна Мирхатовна
Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович
Рождение ребёнка
18.04.1967
Дочь: Давлетгараева Муршида Мирхатовна
Отец ребёнка: Фатихов Мерхат Мирзафатихович
Смерть
Неизвестно