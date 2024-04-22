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Сергеев Илья Сергеевич

Место рождения

Избеби, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Сергей Егорович

Мать: не указана

Избеби, Урмарский район, Чувашская Республика
Военная служба
С 1906 по 1912
Генеральный Морской Штаб
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучерков Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Витинск, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Председатель колхоза
Смена фамилии
Неизвестно
Сменил на фамилию Кучерков во время службы
Смерть
Неизвестно
Иска, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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