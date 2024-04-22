Сергеев Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Сергей Егорович
Военная служба
С 1906 по 1912
Генеральный Морской Штаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Витинск, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Председатель колхоза
Смена фамилии
Неизвестно
Сменил на фамилию Кучерков во время службы
Смерть
Неизвестно
Иска, Ярковский муниципальный район, Тюменская область