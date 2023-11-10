Аброськина Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аброськина Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аброськин Емельян

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