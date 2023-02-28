Вшивцев Фома Васильевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Вшивцев Василий Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вшивцев Денис Фомин
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Устина Фомина
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763