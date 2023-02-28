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Вшивцев Фома Васильевич

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Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Вшивцев Василий Гордеевич

Мать: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Вшивцев Денис Фомин

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Устина Фомина

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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