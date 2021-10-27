Гордина Иванка Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордина Иванка Кирилловна

Гордина Иванка Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2021

Отец: Гордин Кирилл Леонидович

Мать: Гордина Наталья Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close