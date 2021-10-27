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Гордина Иванка Кирилловна
Гордина Иванка Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2021
Пол
Женский
Отец
Гордин Кирилл Леонидович
1986 г.р.
Мать
Гордина (Калиниченко) Наталья Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2021
Отец:
Гордин Кирилл Леонидович
Мать:
Гордина Наталья Викторовна
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