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Попов Степан Гаврилович

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Попов Гаврила Яковлевич

Мать: Попова Ефимия Саввина

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Ефим Степанович

Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Елисей Степанович

Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Катерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
1837
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