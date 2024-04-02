Попов Степан Гаврилович
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1783
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Попов Гаврила Яковлевич
Мать: Попова Ефимия Саввина
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
1837