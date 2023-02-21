Кирток Анатолий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти17.03.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кирток Федор
Мать: Кирток Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирток Виталий
Мать ребёнка: Кирток Роза Зигандаровна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирток Роза Зигандаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кирток Роза Зигандаровна
Смерть
17.03.1969