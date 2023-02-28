Куйбышев Валериан Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.06.1888
Дата смерти25.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1912
Место жительства
С 1917
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1920 по 1935
Смерть
25.01.1935