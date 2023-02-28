Куйбышев Валериан Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйбышев Валериан Владимирович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

06.06.1888

Дата смерти

25.01.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1888
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1912
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1917
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1920 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1935
Москва, город федерального значения Москва
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