Сергеев Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Фёдор Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно