Сергеев Андрей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Фёдор Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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