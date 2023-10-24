Медведева (Храмова) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Храмова) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1888 ст.

Дата смерти

06.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1905 ст.

Муж: Медведев Павел Петрович

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Медведев Александр Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Медведев Николай Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1909

Сын: Медведев Борис Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.07.1921
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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