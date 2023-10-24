Медведева (Храмова) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1888 ст.
Дата смерти06.07.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1905 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Медведев Александр Павлович
Отец ребёнка: Медведев Павел Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Медведев Николай Павлович
Отец ребёнка: Медведев Павел Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1909
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.07.1921