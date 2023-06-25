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Меньшикова Елена Николаевна
Меньшикова Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1982
Пол
Женский
Отец
Меньшиков Николай Вениаминович
1959 г.р.
Мать
Еплова Елизавета Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1982
Отец:
Меньшиков Николай Вениаминович
Мать:
Еплова Елизавета Николаевна
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