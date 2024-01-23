Зубков Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Зубков Иван Михайлович
Мать: Сигова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности