Зубков Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Игорь Иванович

Зубков Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Зубков Иван Михайлович

Мать: Сигова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ерцево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ерцево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close