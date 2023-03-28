Клюкин Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
По данным ревизии 1858 г. по деревне Хлызова Шадринского уезда
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Мать ребёнка: не указана
По данным ревизии 1858 г по деревни Хлызова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Клюкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана