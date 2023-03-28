Клюкин Василий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Василий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным ревизии 1858 г. по деревне Хлызова Шадринского уезда
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Клюкин Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

По данным ревизии 1858 г по деревни Хлызова
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Клюкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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