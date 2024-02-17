Россомаха Иван Северинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1936
Сын: Россомаха Михаил Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Смерть
Неизвестно