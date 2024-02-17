Россомаха Иван Северинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россомаха Иван Северинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Россомаха Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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