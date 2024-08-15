Сазонов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазонов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1941
Сын: Сазонов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Сазонова Анисья Гавриловна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно