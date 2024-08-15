Сазонов Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
31.12.1941

Сын: Сазонов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Сазонова Анисья Гавриловна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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