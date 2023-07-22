Бочкин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бочкин Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2012
Дочь: Бочкина Иннеса Дмитрьевна
Мать ребёнка: Бочкина Анна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкина Ксения Дмитрьевна
Мать ребёнка: Бочкина Анна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкина Анна Валерьевна