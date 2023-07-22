Бочкин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бочкин Николай Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2012

Дочь: Бочкина Иннеса Дмитрьевна

Мать ребёнка: Бочкина Анна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкина Ксения Дмитрьевна

Мать ребёнка: Бочкина Анна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкина Анна Валерьевна

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