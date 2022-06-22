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Мартынова Афина Константиновна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

22.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2022

Отец: не указан

Мать: Мартынова Юлия Руслановна

г. Москва
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