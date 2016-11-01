Колчин Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.?
Дата смерти?.11.2016
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.?
Отец: Колчин Григорий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.?
Мать ребёнка: Колчина (Шустова) Галина Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Колчин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Колчина (Шустова) Галина Васильевна
Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Смерть
?.11.2016