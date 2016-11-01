Колчин Виктор Григорьевич 09.04.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Колчин Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.?

Дата смерти

?.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.?

Отец: Колчин Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.?

Сын: Колчин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Колчина (Шустова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Колчин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Колчина (Шустова) Галина Васильевна

Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Смерть
?.11.2016

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