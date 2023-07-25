Гельфман Менделей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельфман Менделей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1917

Дочь: Гельфман Дора Минаевна

Мать ребёнка: Фаина

Рождение ребёнка
24.03.1921

Сын: Гельфман Моисей Менделеевич

Мать ребёнка: Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина

Смерть
Неизвестно
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