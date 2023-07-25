Гельфман Менделей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1917
Дочь: Гельфман Дора Минаевна
Мать ребёнка: Фаина
Рождение ребёнка
24.03.1921
Сын: Гельфман Моисей Менделеевич
Мать ребёнка: Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина
Смерть
Неизвестно