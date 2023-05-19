Яковлев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1891 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Иаков Васильев, православный, 22 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Петрова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
1920
Похороны
1920