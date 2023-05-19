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Яковлев Яков Васильевич

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1891 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Жена: Яковлева Александра Петровна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Иаков Васильев, православный, 22 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Петрова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
1920
Похороны
1920
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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