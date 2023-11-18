Устинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Моисей Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно