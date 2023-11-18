Устинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Моисей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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