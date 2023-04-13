Evenshtein Josef
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1908
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Evenshtain Gittel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Evenshtain Gittel
Смерть
1986