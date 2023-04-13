Evenshtein Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Evenshtein Josef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1908

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Evenshtain Gittel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Evenshtain Gittel

Смерть
1986
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