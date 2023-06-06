Позняк Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Позняк МИХАИЛ
Рождение ребёнка
13.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Позняк МИХАИЛ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Позняк МИХАИЛ