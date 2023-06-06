Позняк Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позняк Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Позняк МИХАИЛ

Рождение ребёнка
13.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Позняк МИХАИЛ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позняк МИХАИЛ