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Зметнова Ольга Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Зметнов Александр Иванович

Мать: Зметнова Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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