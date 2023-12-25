Ищук Леонид васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Мать ребёнка: Ищук Жирова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Ищук Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Ищук Жирова Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно