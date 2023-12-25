Ищук Леонид васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищук Леонид васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Ищук Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Ищук Жирова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Ищук Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Ищук Жирова Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищук Жирова Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищук Жирова Светлана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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