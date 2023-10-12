Малыгин Роман Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Роман Илларионович

Малыгин Роман Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малыгин Илларион Григорович

Мать: Малыгина Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Малыгина Любовь Романовна

Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Малыгина Галина Романовна

Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Малыгина Валентина Романовна

Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Малыгин Юрий Романович

Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close