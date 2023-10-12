Малыгин Роман Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Малыгина Любовь Романовна
Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Малыгина Галина Романовна
Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Малыгина Валентина Романовна
Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Малыгина Тамара Григорьевна
Смерть
Неизвестно