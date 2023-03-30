Гасымова Сакина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасымова Сакина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Гасымов Рустам Имранович

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасымова Дильбар Имрановна

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасымов Ильгар Имранович

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасымова Айна Имрановна

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасымова Кызгаит Имрановна

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасымова Райхан Имрановна

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасымов Гасым Имранович

Отец ребёнка: Гасымов Имран

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасымов Имран

Смерть
Неизвестно
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