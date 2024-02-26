Дарья Семенова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Марфа Прокофьева (Вна)
Отец ребёнка: Прокофий Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марья Прокофьева (Вна)
Отец ребёнка: Прокофий Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1816
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850