Копосова Акилина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Пелагея Кузьмина
Отец ребёнка: Копосов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Копосов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Копосов Козьма Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Копосов Калистрат Кузьмин
Отец ребёнка: Копосов Козьма Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812