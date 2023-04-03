Подсвиров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсвиров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

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Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1979
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