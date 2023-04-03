Подсвиров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1979