Калмет Ашеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмет Ашеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1716

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Ярми Калметев

Мать ребёнка: Гулька Уразметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1696

Дочь: Бостан Калметева

Мать ребёнка: Гулька Уразметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1703

Сын: Ишмет Калметев

Мать ребёнка: Гулька Уразметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1716
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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