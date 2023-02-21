Калмет Ашеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ашей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Ярми Калметев
Мать ребёнка: Гулька Уразметова
Рождение ребёнка
1696
Дочь: Бостан Калметева
Мать ребёнка: Гулька Уразметова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Ишмет Калметев
Мать ребёнка: Гулька Уразметова
Смерть
До 1716