Черепанова (Свиридова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Габдрафикова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Виктория
Отец ребёнка: не указан