Черепанова (Свиридова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанова (Свиридова) Елена Николаевна

Черепанова (Свиридова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Габдрафикова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Виктория

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close