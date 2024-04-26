Безродная Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.?
Сын: Дяченко Артём Александрович
Отец ребёнка: Дяченко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1997
Дочь: Заруцкая Кристина Владимировна
Отец ребёнка: не указан