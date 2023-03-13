Кочеулова Домна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лукьянова Анна
Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.01.1893
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочеуловъ Иванъ