Кочеулова Домна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеулова Домна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лукьянова Анна

Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1893

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кочеуловъ Иванъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеуловъ Иванъ

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