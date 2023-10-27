Третьякова Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1867

Сын: Третьяков Никифор Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов

Рождение ребёнка
21.04.1869

Сын: Третьяков Георгий Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Третьяков Захар Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Степан Герасимов

Смерть
Неизвестно
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