Третьякова Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1867
Сын: Третьяков Никифор Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов
Рождение ребёнка
21.04.1869
Сын: Третьяков Георгий Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Третьяков Захар Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно