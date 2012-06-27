Битюкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1958
Дата смерти27.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.?
Отец ребёнка: Битюков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Битюков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2012