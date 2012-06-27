Битюкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битюкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1958

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.?

Сын: Битюков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Битюков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Битюков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битюков Сергей Николаевич

Смерть
27.06.2012
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