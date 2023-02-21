Хрипунов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипунов Михаил Сергеевич

Хрипунов Михаил Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1932

Дочь: Жаркова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Попова Анна Михайловна

Воронежская обл., Верхне-Хавский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close