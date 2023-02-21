Хрипунов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1932
Дочь: Жаркова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Попова Анна Михайловна
Воронежская обл., Верхне-Хавский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно