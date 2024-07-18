Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.06.1877
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1877
Бракосочетание
30.06.1902
Жена: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Архип Петрович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
09.01.1916
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
20.08.1918
Дочь: Марья ? Петровна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Смерть
После 1918