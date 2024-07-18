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Петр Никифорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

05.06.1877

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1877

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
30.06.1902

Жена: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Архип Петрович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1916

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.08.1918

Дочь: Марья ? Петровна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1918

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