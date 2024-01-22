Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь
Место рожденияСело Григорово, Орловского уезда
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Распопов Тимофей Иванов сын
Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Распопова Пелагея Иванова дочь
Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын
Рождение ребёнка
1762 ст.
Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын
Смерть
Неизвестно