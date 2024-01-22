Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь

Место рождения

Село Григорово, Орловского уезда

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Иван Иванов сын

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Распопов Тимофей Иванов сын

Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Распопова Пелагея Иванова дочь

Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Распопов Лука Иванов сын

Отец ребёнка: Распопов Иван Иванов сын

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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