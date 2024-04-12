Гучнина (Харева) София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучнина (Харева) София Алексеевна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Гучнин Никифор Иосифович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Гучнина Клавдия Никифоровна

Отец ребёнка: Гучнин Никифор Иосифович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348] мать записана Герасимовна
Смерть
Неизвестно
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