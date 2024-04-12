Гучнина (Харева) София Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
07.02.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Гучнина Клавдия Никифоровна
Отец ребёнка: Гучнин Никифор Иосифович
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348] мать записана Герасимовна
Смерть
Неизвестно